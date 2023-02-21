Уразко Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразко Анна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Уразко Александр Емельянович

Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сапсай Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.1886

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович

Рождение ребёнка
30.03.1888

Сын: Уразка Иван Емельянов

Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразко Емельян Самсонович

Смерть
Неизвестно
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