Уразко Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1879
Сын: Уразко Александр Емельянович
Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Сапсай Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
14.10.1886
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
30.03.1888
Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Уразко Емельян Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно