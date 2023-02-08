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Уразко Василий Александров

Место рождения

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.12.1906

Дата смерти

30.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906

Отец: Уразко Александр Емельянович

Мать: Уразко (Бондарева) Александра Дмитриевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Царева) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Царева) Ольга Петровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
30.06.1971
Каунас, Литовская ССР

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