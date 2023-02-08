Уразко Василий Александров
Место рождения
Дата рождения28.12.1906
Дата смерти30.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Царева) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Царева) Ольга Петровна
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
30.06.1971
Каунас, Литовская ССР