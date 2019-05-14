Galinaitienė (Macaitite) Zelma
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1951
Дата смерти14.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1951
Отец: Macaitis Jonas
Мать: Macaitiene Vanda
Рождение ребёнка
19.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Galinaitis Augustas
Рождение ребёнка
15.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Galinaitis Augustas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Galinaitis Augustas
Место жительства
Неизвестно
Lietuva
Похороны
Около 16.05.2015
кладбище Taurage Antšunijos, недалеко от деревни Šakvetis
Смерть
14.05.2019