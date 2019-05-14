Galinaitienė (Macaitite) Zelma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galinaitienė (Macaitite) Zelma

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1951

Дата смерти

14.05.2019

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1951

Отец: Macaitis Jonas

Мать: Macaitiene Vanda

Рождение ребёнка
19.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Galinaitis Augustas

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
15.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Galinaitis Augustas

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Galinaitis Augustas

Место жительства
Неизвестно
Lietuva
Похороны
Около 16.05.2015
кладбище Taurage Antšunijos, недалеко от деревни Šakvetis
Смерть
14.05.2019
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