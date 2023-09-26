Galinaitis Augustas
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1944
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Galinaitienė Zelma
Рождение ребёнка
15.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Galinaitienė Zelma
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Galinaitienė Zelma
Смерть
Около 1998