Galinaitis Augustas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galinaitis Augustas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1944

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Galinaitienė Zelma

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
15.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Galinaitienė Zelma

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Galinaitienė Zelma

Смерть
Около 1998
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