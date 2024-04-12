Macaitis Jonas
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Macaitis Jonas
Мать: Macaitiene Ane
Рождение ребёнка
12.07.1951
Дочь: Galinaitienė Zelma
Мать ребёнка: Macaitiene Vanda
Рождение ребёнка
02.04.1957
Рождение ребёнка
29.09.1960
Рождение ребёнка
25.06.1966
Смерть
1973
Причина смерти: Воспаление лёгких