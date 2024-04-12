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Macaitis Jonas

Место рождения

Шакветис, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis

Дата рождения

1921

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Macaitis Jonas

Мать: Macaitiene Ane

Шакветис, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
12.07.1951

Дочь: Galinaitienė Zelma

Мать ребёнка: Macaitiene Vanda

Рождение ребёнка
02.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Macaitiene Vanda

Шакветис, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
29.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Macaitiene Vanda

Шакветис, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
25.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Macaitiene Vanda

Шакветис, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Смерть
1973
Причина смерти: Воспаление лёгких
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