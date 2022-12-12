Чурилина (?) Татьяна Иудова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1839
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1851
Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно