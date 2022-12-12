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Чурилина (?) Татьяна Иудова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1839

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Чурилин Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1851

Сын: Чурилин Василий Васильев

Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Чурилин Василий Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Василий Яковлев

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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