(Чурилина) Матрена Васильева
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения07.11.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1839
Отец: Чурилин Василий Яковлев
Мать: Чурилина Татьяна Иудова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.11.1839
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно