Чурилин Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Василий Яковлев

Чурилин Василий Яковлев

avatar

Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чурила Яков Григорьев

Мать: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Рождение ребёнка
07.11.1839

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Чурилин Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1851

Сын: Чурилин Василий Васильев

Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Татьяна Иудова

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close