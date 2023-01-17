Чурилин Василий Яковлев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1818
Отец: Чурила Яков Григорьев
Мать: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Рождение ребёнка
07.11.1839
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1851
Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Чурилина Татьяна Иудова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Татьяна Иудова
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно