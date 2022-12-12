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Чурилин Василий Васильев

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Место рождения

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1851

Отец: Чурилин Василий Яковлев

Мать: Чурилина Татьяна Иудова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
02.01.1851
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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