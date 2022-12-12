Чурилин Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения02.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1851
Отец: Чурилин Василий Яковлев
Мать: Чурилина Татьяна Иудова
Крещение
02.01.1851
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно