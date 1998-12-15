Мордовцева (Шупикова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовцева (Шупикова) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951

Отец: Шупиков Федор Иванович

Мать: Шупикова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
24.03.1972

Сын: Мордовцев Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1973

Сын: Мордовцев Андрей Вениаминович

Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Хоробрая Екатерина Вениаминовна

Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич

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