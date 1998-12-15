Мордовцева (Шупикова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951
Рождение ребёнка
24.03.1972
Сын: Мордовцев Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1973
Сын: Мордовцев Андрей Вениаминович
Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Хоробрая Екатерина Вениаминовна
Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич