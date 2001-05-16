Шупиков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупиков Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Шупикова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Мордовцева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шупиков Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шупиков Николай Федорович

Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна

Смерть
16.05.2001
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