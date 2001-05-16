Шупиков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Шупикова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Мордовцева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шупиков Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шупиков Николай Федорович
Мать ребёнка: Шупикова Елизавета Степановна
Смерть
16.05.2001