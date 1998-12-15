Шупикова Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1919
Дата смерти15.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Шупикова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Мордовцева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шупиков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шупиков Николай Федорович
Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович
Смерть
15.12.1998