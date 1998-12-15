Шупикова Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупикова Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1919

Дата смерти

15.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Шупикова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Мордовцева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шупиков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шупиков Николай Федорович

Отец ребёнка: Шупиков Федор Иванович

Смерть
15.12.1998
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