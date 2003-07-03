Мордовцев Вениамин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1972
Сын: Мордовцев Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Мордовцева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1973
Сын: Мордовцев Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Мордовцева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Хоробрая Екатерина Вениаминовна
Мать ребёнка: Мордовцева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
1993
Сын: Мордовцев Григорий Вениаминович
Мать ребёнка: Мордовцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
1999
Сын: Мордовцев Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Мордовцева Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2003