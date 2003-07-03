Мордовцев Вениамин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордовцев Вениамин Григорьевич

Мордовцев Вениамин Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мордовцева Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
24.03.1972

Сын: Мордовцев Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Мордовцева Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1973

Сын: Мордовцев Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Мордовцева Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Хоробрая Екатерина Вениаминовна

Мать ребёнка: Мордовцева Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
1993

Сын: Мордовцев Григорий Вениаминович

Мать ребёнка: Мордовцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
1999

Сын: Мордовцев Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Мордовцева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордовцева Елена Александровна

Смерть
03.07.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close