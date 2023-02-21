Мордовцева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовцева Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Сын: Мордовцев Григорий Вениаминович

Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
1999

Сын: Мордовцев Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордовцев Вениамин Григорьевич

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