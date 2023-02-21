Мордовцева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Сын: Мордовцев Григорий Вениаминович
Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич
Рождение ребёнка
1999
Сын: Мордовцев Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Мордовцев Вениамин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно