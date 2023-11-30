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Рубанов Филипп Андреев

Место рождения

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубанов Андрей Савельевич

Мать: не указана

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Рубанов Семен Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Крестьяне из слободы Марьевка Бирюченского уезда Воронежской губернии. Принят в Верхнеуральское мещанское общество
Рождение ребёнка
?.07.1862 ст.

Сын: Рубанов Петр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Рубанов Павел Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рубанов Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рубанов Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Марфа Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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