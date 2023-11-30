Рубанов Филипп Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубанов Андрей Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Мать ребёнка: не указана
Крестьяне из слободы Марьевка Бирюченского уезда Воронежской губернии. Принят в Верхнеуральское мещанское общество
Рождение ребёнка
?.07.1862 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рубанов Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рубанов Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубанов Степан Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно