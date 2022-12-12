хутор Марьевский, хутор Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Марьевский

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
369Марьевский, хут. вл.при отвершке Берестового оврага.705072402382
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Харьковская волость
221. Марьевский, хутор бывший владельческий, дворов 72, жителей 834
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