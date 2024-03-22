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Рубанов Семен Филиппович

Место рождения

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

03.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1859 г.р.

Дети

1881 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1896 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: Рубанов Филипп Андреев

Мать: не указана

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Крестьяне из слободы Марьевка Бирюченского уезда Воронежской губернии. Принят в Верхнеуральское мещанское общество
Бракосочетание
07.09.1877 ст.

Жена: Рубанова Федосья Ивановна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители: По жениху: Воронежской губернии Бирюченского уезда д. Марьевки крестьянин Иван Соловьев и Верхнеуральский мещанин Григорий Сауткин По невесте: Верхнеуральские мещане Парфен и Василий Петро... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1881

Дочь: Рубанова Марина Семеновна

Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1896

Дочь: Рубанова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубанова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубанова Елена Семеновна

Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна

Смерть
03.04.1916 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
В возрасте 58 лет от водянки
Похороны
05.04.1916 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Приходское кладбище
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