Рубанов Семен Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смерти03.04.1916 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: Рубанов Филипп Андреев
Крестьяне из слободы Марьевка Бирюченского уезда Воронежской губернии. Принят в Верхнеуральское мещанское общество
Бракосочетание
07.09.1877 ст.
Поручители: По жениху: Воронежской губернии Бирюченского уезда д. Марьевки крестьянин Иван Соловьев и Верхнеуральский мещанин Григорий Сауткин По невесте: Верхнеуральские мещане Парфен и Василий Петро... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1881
Дочь: Рубанова Марина Семеновна
Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1896
Дочь: Рубанова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубанова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубанова Елена Семеновна
Мать ребёнка: Рубанова Федосья Ивановна
Смерть
03.04.1916 ст.
В возрасте 58 лет от водянки
Похороны
05.04.1916 ст.
Приходское кладбище