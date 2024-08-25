Горбатов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Горбатов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Горбатова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Горбатова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно