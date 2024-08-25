Горбатов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбатов Алексей Николаевич

Горбатов Алексей Николаевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Горбатов Николай Петрович

Мать: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова Прасковья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Горбатов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Горбатова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Горбатов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Горбатова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Горбатова Прасковья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.