Горбатова Акулина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Горбачёв Тимофей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горбатов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горбатов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Горбатов Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Горбатова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1921
Дочь: Горбатова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно