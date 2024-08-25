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Горбатова Акулина Тимофеевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Горбачёв Тимофей Григорьевич

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Николай Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горбатов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горбатов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбатов Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Горбатова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.05.1921

Дочь: Горбатова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Горбатов Николай Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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