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Горбатов Николай Петрович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горбатов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горбатов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбатов Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Горбатова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.05.1921

Дочь: Горбатова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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