Горбатов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горбатов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горбатов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Горбатов Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Горбатова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.05.1921
Дочь: Горбатова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Горбатова Акулина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно