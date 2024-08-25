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Горбатова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Алексей Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Горбатов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Горбатова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Горбатов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Горбатова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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