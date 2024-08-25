Горбатова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Горбатов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Горбатова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Горбатова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Горбатов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно