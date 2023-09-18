Семенов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти29.01.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сергеев Семен
Мать: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1846
Сын: Дмитриев Никита
Мать ребёнка: Алексеева Ирина
Рождение ребёнка
01.12.1848
Сын: Евграф
Мать ребёнка: Алексеева Ирина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никикфор
Мать ребёнка: Алексеева Ирина
Рождение ребёнка
1861
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Алексеева Ирина
Рождение ребёнка
01.07.1864
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Николаева Феодора
Рождение ребёнка
18.02.1866
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Николаева Феодора
Рождение ребёнка
02.01.1868
Дочь: Домникия(Татьяна)
Мать ребёнка: Николаева Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Феодора
Смерть
29.01.1869