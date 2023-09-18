Семенов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.01.1869

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

1846 г.р.
1848 г.р.
1853 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сергеев Семен

Мать: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
18.01.1846

Сын: Дмитриев Никита

Мать ребёнка: Алексеева Ирина

Рождение ребёнка
01.12.1848

Сын: Евграф

Мать ребёнка: Алексеева Ирина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никикфор

Мать ребёнка: Алексеева Ирина

Рождение ребёнка
1861

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Алексеева Ирина

Рождение ребёнка
01.07.1864

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Николаева Феодора

Рождение ребёнка
18.02.1866

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Николаева Феодора

Рождение ребёнка
02.01.1868

Дочь: Домникия(Татьяна)

Мать ребёнка: Николаева Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Феодора

Смерть
29.01.1869
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