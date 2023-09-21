Николаева Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1864

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
18.02.1866

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
02.01.1868

Дочь: Домникия(Татьяна)

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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