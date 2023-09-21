Николаева Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1864
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Рождение ребёнка
18.02.1866
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.01.1868
Дочь: Домникия(Татьяна)
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Дмитрий
Смерть
Неизвестно