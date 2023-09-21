Иванова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Семёнов Василий
Отец ребёнка: Сергеев Семен
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Сергеев Семен
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Сергеев Семен
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Сергеев Семен
Рождение ребёнка
1826
Сын: Семенов Дмитрий
Отец ребёнка: Сергеев Семен
Смерть
Неизвестно