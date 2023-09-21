Иванова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семёнов Василий

Отец ребёнка: Сергеев Семен

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Сергеев Семен

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Сергеев Семен

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Сергеев Семен

Рождение ребёнка
1826

Сын: Семенов Дмитрий

Отец ребёнка: Сергеев Семен

Смерть
Неизвестно
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