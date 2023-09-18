Никикфор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никикфор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Семенов Дмитрий

Мать: Алексеева Ирина

Смерть
Неизвестно
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