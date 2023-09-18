Алексеева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти18.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1846
Сын: Дмитриев Никита
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Рождение ребёнка
01.12.1848
Сын: Евграф
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никикфор
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий
Смерть
18.02.1863