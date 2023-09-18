Алексеева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

18.02.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1846

Сын: Дмитриев Никита

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
01.12.1848

Сын: Евграф

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никикфор

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
1861

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Смерть
18.02.1863
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