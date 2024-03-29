Пажитнова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пажитнов Никита Минаевич

Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Минаевна

Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пажитнов Фирс Минаевич

Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Минаевна

Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домна Минаевна

Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акилина Минаевна

Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович

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