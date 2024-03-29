Пажитнова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Минаевна
Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Минаевна
Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домна Минаевна
Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акилина Минаевна
Отец ребёнка: Пажитнов Минай Федорович