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(Пажитнова) Марфа Минаевна
(Пажитнова) Марфа Минаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Пол
Женский
Отец
Пажитнов Минай Федорович
1778 г.р.
Мать
Пажитнова Матрона
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Пажитнов Минай Федорович
Мать:
Пажитнова Матрона
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