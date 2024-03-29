(Пажитнова) Акилина Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пажитнова) Акилина Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пажитнов Минай Федорович

Мать: Пажитнова Матрона

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