Лукерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Иванов Петр Семенов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иванов Щучинск Семен Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Семенов

Рождение ребёнка
25.10.1847

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Иванов Петр Семенов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кирилл

Отец ребёнка: Иванов Петр Семенов

Смерть
Неизвестно
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