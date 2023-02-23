Лукерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Муж: Иванов Петр Семенов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иванов Щучинск Семен Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр Семенов
Рождение ребёнка
25.10.1847
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Иванов Петр Семенов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кирилл
Отец ребёнка: Иванов Петр Семенов
Смерть
Неизвестно