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Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Иванов Петр Семенов

Мать: Лукерия Петровна

Смерть
1850
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