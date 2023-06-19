Иванов Петр Семенов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Семен Иванов
Мать: Матрена Алексеевна
Бракосочетание
1843
Жена: Лукерия Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иванов Щучинск Семен Петрович
Мать ребёнка: Лукерия Петровна
Рождение ребёнка
25.10.1847
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Лукерия Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1850
Сын: Кирилл Петрович
Мать ребёнка: Лукерия Петровна
Смерть
Неизвестно