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Иванов Петр Семенов

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Семен Иванов

Мать: Матрена Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1843

Жена: Лукерия Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иванов Щучинск Семен Петрович

Мать ребёнка: Лукерия Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1847

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Лукерия Петровна

Рождение ребёнка
11.01.1850

Сын: Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Лукерия Петровна

Смерть
Неизвестно