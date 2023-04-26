Пётр Егоров
Место рождениядеревня Андреевка, Барановская волость, Хвалынский уезд
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Андреевка, Барановская волость, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лукерия Петровна
Мать ребёнка: не указана
деревня Андреевка, Барановская волость, Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно