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Пётр Егоров

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Место рождения

деревня Андреевка, Барановская волость, Хвалынский уезд

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Андреевка, Барановская волость, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лукерия Петровна

Мать ребёнка: не указана

деревня Андреевка, Барановская волость, Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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