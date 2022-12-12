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Бондарь Игнатий Константинович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

19.12.1830

Дата смерти

12.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1830

Отец: Бондарь Константин Моисеевич

Мать: Марина Афанасьевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-HHWV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-VBHV От отпущенной на волю вдовою Ириною Залязихою дворянкою повита Нежинского селения Володько... Показать все
Крещение
19.12.1830
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Бондарь Евфросиния Павловна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 288, файл 1162 (стр. 97), запись 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31NM | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1858

Дочь: Лях Лукия Игнатовна

Мать ребёнка: Бондарь Евфросиния Павловна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 0001, д. 0293, файл 393, стр 39, запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57F4
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бондарь Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Бондарь Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бондарь Иоанн Игнатьевич

Мать ребёнка: Бондарь Евфросиния Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Безсрочно-отпускной Полоцкого пехотного полка рядовой солдат
Смерть
12.07.1895
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-H7HJ
Похороны
13.07.1895
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
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