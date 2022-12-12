Бондарь Игнатий Константинович
Место рождения
Дата рождения19.12.1830
Дата смерти12.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1830
Отец: Бондарь Константин Моисеевич
Мать: Марина Афанасьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-HHWV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-VBHV От отпущенной на волю вдовою Ириною Залязихою дворянкою повита Нежинского селения Володько... Показать все
Крещение
19.12.1830
Преображенская церковь
Бракосочетание
17.01.1858
Ф. 1415, о. 1, д. 288, файл 1162 (стр. 97), запись 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31NM | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1858
Дочь: Лях Лукия Игнатовна
Мать ребёнка: Бондарь Евфросиния Павловна
Ф. 1415, о. 0001, д. 0293, файл 393, стр 39, запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57F4
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Бондарь Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Бондарь Евфросиния Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Безсрочно-отпускной Полоцкого пехотного полка рядовой солдат
Смерть
12.07.1895
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-H7HJ
Похороны
13.07.1895
Преображенская церковь