Лях (Бондарь) Лукия Игнатовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1858
Ф. 1415, о. 0001, д. 0293, файл 393, стр 39, запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57F4
Крещение
03.11.1858
Преображенская церковь
Бракосочетание
03.02.1880
Чернигов ф679 о10 д 180 Черниговская Нежинский местечко Носовка Преображенская ц. файл 234 (стр 157)
Смерть
Неизвестно