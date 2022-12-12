Лях (Бондарь) Лукия Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛях (Бондарь) Лукия Игнатовна

Лях (Бондарь) Лукия Игнатовна

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

03.11.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1858

Отец: Бондарь Игнатий Константинович

Мать: Бондарь Евфросиния Павловна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 0001, д. 0293, файл 393, стр 39, запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57F4
Крещение
03.11.1858
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Лях Савва Григорьевич

Чернигов ф679 о10 д 180 Черниговская Нежинский местечко Носовка Преображенская ц. файл 234 (стр 157)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close