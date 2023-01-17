Бондарь (Калина) Евфросиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти24.07.1895
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Калина Павел Яковлевич
Мать: ?
Бракосочетание
17.01.1858
Ф. 1415, о. 1, д. 288, файл 1162 (стр. 97), запись 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31NM | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1858
Дочь: Лях Лукия Игнатовна
Отец ребёнка: Бондарь Игнатий Константинович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0293, файл 393, стр 39, запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57F4
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Бондарь Игнатий Константинович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Бондарь Игнатий Константинович
Смерть
24.07.1895