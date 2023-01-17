Бондарь (Калина) Евфросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Калина) Евфросиния Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

24.07.1895

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Калина Павел Яковлевич

Мать: ?

Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Бондарь Игнатий Константинович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 288, файл 1162 (стр. 97), запись 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31NM | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1858

Дочь: Лях Лукия Игнатовна

Отец ребёнка: Бондарь Игнатий Константинович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 0001, д. 0293, файл 393, стр 39, запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-57F4
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бондарь Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Бондарь Игнатий Константинович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бондарь Иоанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Бондарь Игнатий Константинович

Смерть
24.07.1895
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