(Баланка) Марина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти08.11.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1824
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Балан Корней
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-LVF6 У сосланого на поселение за воровство Корнея Балана жителя Девицкого крестьянина дворянки жительки Марины Афанасьевой дочери Баланки без мужа род... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1830
Сын: Бондарь Игнатий Константинович
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-HHWV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-VBHV От отпущенной на волю вдовою Ириною Залязихою дворянкою повита Нежинского селения Володько... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Сын: Нестер
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич
Рождение ребёнка
01.01.1835
Сын: Бондарь Василий
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-63MP 679-1-160-657-2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-H1QM 1415-1-286-840-2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-H17F 141... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1837
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-DKC4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-7JPY
Смерть
08.11.1846
Причина смерти: Medical | От водяной болезни | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-LVRV 1415-1-289-1286-30