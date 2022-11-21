(Баланка) Марина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баланка) Марина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

08.11.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1824

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Балан Корней

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-LVF6 У сосланого на поселение за воровство Корнея Балана жителя Девицкого крестьянина дворянки жительки Марины Афанасьевой дочери Баланки без мужа род... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1830

Сын: Бондарь Игнатий Константинович

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-HHWV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-VBHV От отпущенной на волю вдовою Ириною Залязихою дворянкою повита Нежинского селения Володько... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Сын: Нестер

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич

Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Бондарь Василий

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-63MP 679-1-160-657-2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-H1QM 1415-1-286-840-2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-H17F 141... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1837

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-DKC4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-7JPY
Смерть
08.11.1846
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Medical | От водяной болезни | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-LVRV 1415-1-289-1286-30

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