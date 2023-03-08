Майорова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1943

Отец: Джигит Иван

Мать: Джегит Екатерина

Рождение ребёнка
08.10.1967

Сын: Майоров Вадим Арнольдович

Отец ребёнка: Майоров Арнольд Николаевич

Рождение ребёнка
09.01.1974

Сын: Майоров Геннадий Арнольдович

Отец ребёнка: Майоров Арнольд Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Арнольд Николаевич

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