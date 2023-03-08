Майорова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1943
Отец: Джигит Иван
Мать: Джегит Екатерина
Рождение ребёнка
08.10.1967
Сын: Майоров Вадим Арнольдович
Отец ребёнка: Майоров Арнольд Николаевич
Рождение ребёнка
09.01.1974
Сын: Майоров Геннадий Арнольдович
Отец ребёнка: Майоров Арнольд Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно