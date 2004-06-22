Майоров Арнольд Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1936
Дата смерти22.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1936
Отец: Майоров Николай
Мать: Сидорович Татьяна
Рождение ребёнка
08.10.1967
Сын: Майоров Вадим Арнольдович
Мать ребёнка: Майорова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1974
Сын: Майоров Геннадий Арнольдович
Мать ребёнка: Майорова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Тамара Ивановна
Смерть
22.06.2004