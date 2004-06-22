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Майоров Арнольд Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1936

Дата смерти

22.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1936

Отец: Майоров Николай

Мать: Сидорович Татьяна

Рождение ребёнка
08.10.1967

Сын: Майоров Вадим Арнольдович

Мать ребёнка: Майорова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1974

Сын: Майоров Геннадий Арнольдович

Мать ребёнка: Майорова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Тамара Ивановна

Смерть
22.06.2004
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