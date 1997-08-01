Сидорович Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1909
Дата смерти01.08.1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1909
Отец: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
27.05.1936
Сын: Майоров Арнольд Николаевич
Отец ребёнка: Майоров Николай
Рождение ребёнка
1937
Сын: Майоров Эдуард
Отец ребёнка: Майоров Николай
Рождение ребёнка
30.11.1948
Сын: Майоров Виктор
Отец ребёнка: Майоров Николай
Смерть
01.08.1997