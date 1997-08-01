Сидорович Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорович Татьяна

Сидорович Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1909

Дата смерти

01.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1909

Отец: Сидорович Тимофей

Мать: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
27.05.1936

Сын: Майоров Арнольд Николаевич

Отец ребёнка: Майоров Николай

Рождение ребёнка
1937

Сын: Майоров Эдуард

Отец ребёнка: Майоров Николай

Рождение ребёнка
30.11.1948

Сын: Майоров Виктор

Отец ребёнка: Майоров Николай

Смерть
01.08.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close