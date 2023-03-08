Сидорович Ефросинья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1909
Дочь: Сидорович Татьяна
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сидорович Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидорович Тимофей
Смерть
Неизвестно