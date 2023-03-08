Сидорович Ефросинья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорович Ефросинья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1909

Дочь: Сидорович Татьяна

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сидорович Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорович Тимофей

Смерть
Неизвестно
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