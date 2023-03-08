Сидорович Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1909
Дочь: Сидорович Татьяна
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно