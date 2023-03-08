Сидорович Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорович Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1909

Дочь: Сидорович Татьяна

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сидорович Ефросинья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорович Ефросинья Романовна

Смерть
Неизвестно
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