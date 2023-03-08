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Майоров Вадим Арнольдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1967

Отец: Майоров Арнольд Николаевич

Мать: Майорова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Артем

Мать ребёнка: Лика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Маргарита

Мать ребёнка: Майорова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Габриэла

Мать ребёнка: Майорова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Настя

Мать ребёнка: Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Яна

Мать ребёнка: Майорова Ольга Васильевна

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