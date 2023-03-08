Майоров Вадим Арнольдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Артем
Мать ребёнка: Лика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Маргарита
Мать ребёнка: Майорова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Габриэла
Мать ребёнка: Майорова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Настя
Мать ребёнка: Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Яна
Мать ребёнка: Майорова Ольга Васильевна