Джегит Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1910
Дата смерти11.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1910
Отец: Балыбин Никифор
Мать: Балыбина ?
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Коробова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1941
Сын: Джегит Валерий
Отец ребёнка: Джигит Иван
Рождение ребёнка
01.04.1943
Дочь: Майорова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Джигит Иван
Рождение ребёнка
01.01.1945
Сын: Джегит Георгий
Отец ребёнка: Джигит Иван
Рождение ребёнка
17.11.1949
Отец ребёнка: Джигит Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джигит Иван
Смерть
11.09.1972