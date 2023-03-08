Джегит Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джегит Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1910

Дата смерти

11.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1910

Отец: Балыбин Никифор

Мать: Балыбина ?

Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Коробова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.1941

Сын: Джегит Валерий

Отец ребёнка: Джигит Иван

Рождение ребёнка
01.04.1943

Дочь: Майорова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Джигит Иван

Рождение ребёнка
01.01.1945

Сын: Джегит Георгий

Отец ребёнка: Джигит Иван

Рождение ребёнка
17.11.1949

Сын: Джигит Виктор Иванович

Отец ребёнка: Джигит Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джигит Иван

Смерть
11.09.1972
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