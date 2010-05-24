Коробова (Балыбина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробова (Балыбина) Елена

Коробова (Балыбина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

24.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: не указан

Мать: Джегит Екатерина

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Коробов Сергей

Отец ребёнка: Коробов Василий

Рождение ребёнка
15.01.1956

Дочь: Шабалдас Наталья

Отец ребёнка: Коробов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Василий

Смерть
24.05.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close