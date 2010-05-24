Коробова (Балыбина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1928
Дата смерти24.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
Отец: не указан
Мать: Джегит Екатерина
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Коробов Сергей
Отец ребёнка: Коробов Василий
Рождение ребёнка
15.01.1956
Дочь: Шабалдас Наталья
Отец ребёнка: Коробов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробов Василий
Смерть
24.05.2010