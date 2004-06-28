Коробов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1934
Дата смерти28.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Коробов Сергей
Мать ребёнка: Коробова Елена
Рождение ребёнка
15.01.1956
Дочь: Шабалдас Наталья
Мать ребёнка: Коробова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Елена
Смерть
28.06.2004