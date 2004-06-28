Коробов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1934

Дата смерти

28.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Коробов Сергей

Мать ребёнка: Коробова Елена

Рождение ребёнка
15.01.1956

Дочь: Шабалдас Наталья

Мать ребёнка: Коробова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Елена

Смерть
28.06.2004
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