Коробов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1953

Отец: Коробов Василий

Мать: Коробова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Коробова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Коробова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Коробова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Анна

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