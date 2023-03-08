Коробов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1953
Отец: Коробов Василий
Мать: Коробова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Коробова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Коробова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Коробова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Анна