Коробова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Коробов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Коробов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Коробов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Сергей

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