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Крайнов Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

После 22.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.08.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Христина Павловна Крайнова
Бракосочетание
21.11.1898

Жена: Крайнова Елена Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Дмитрий Демин и Федор Елясин (их несколько) Поручители по невесте: Никулин и Агдрей Демин (их несколько)
Рождение ребёнка
25.08.1899

Сын: Крайнов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 25.08.1899

Жена: Крайнова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
24.03.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Петрович Крайнов
Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1906

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1908

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1910

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Сын: Крайнов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1917

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.08.1917
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