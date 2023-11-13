Крайнов Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиПосле 22.08.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.08.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Христина Павловна Крайнова
Бракосочетание
21.11.1898
Поручители по жениху: Дмитрий Демин и Федор Елясин (их несколько) Поручители по невесте: Никулин и Агдрей Демин (их несколько)
Рождение ребёнка
25.08.1899
Сын: Крайнов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Бракосочетание
До 25.08.1899
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Восприемник
24.03.1901
Алексей Петрович Крайнов
Рождение ребёнка
07.03.1903
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
25.03.1906
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1908
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1910
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1912
Сын: Крайнов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1917
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.08.1917