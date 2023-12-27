Крайнова (Федякина) Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Федякина) Прасковья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 27.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Федякин Семён Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1868

Муж: Крайнов Алексей Яковлевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1871

Дочь: Елясина Феодосья Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1873

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1875

Сын: Крайнов Гервасий Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Крайнов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1884

Сын: Крайнов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1890

Сын: Крайнов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Дочь: Клюкина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.10.1892
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