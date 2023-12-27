Крайнова (Федякина) Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 27.10.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Федякин Семён Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1871
Дочь: Елясина Феодосья Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1873
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.10.1875
Сын: Крайнов Гервасий Алексеевич
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.12.1882
Сын: Крайнов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1884
Сын: Крайнов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.07.1890
Сын: Крайнов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1892
Дочь: Клюкина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.10.1892